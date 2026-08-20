Зеленський вимагає «більше людяності» у мобілізації

Президент закликав Міноборони та Збройні сили впровадити більш людяний підхід у військах / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібен «більш людяний підхід до вирішення організаційних питань у військах», натякнувши на скандальні випадки з так званою «бусифікацією»

Про це глава держави сказав під час представлення нового міністра оборони Євгенія Хмари.

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«Все, що стосується мобілізації та контрактів, все, що стосується ротацій наших воїнів. Потрібні реальні рішення, реальні пропозиції. Дуже очікую системної спільної роботи на цьому напрямку Збройних сил і Міністерства оборони. І більш людяного та системного підходу до вирішення організаційних питань у військах», — заявив Зеленський.

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Зауважимо, що президент Зеленський нечасто коментує проблеми з мобілізацію. Минулого разу — і це, мабуть, перший раз, — в січні цього року, доручив міністрові оборони Михайлу Федорову розв’язати проблему так званої «бусифікації».

Вдруге по цій темі, він коментував скандал у Львові, де 8 липня між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася жорстока сутичка. Натовп людей заблокував і перекинув автомобіль військових ТЦК.

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