Зеленський летить на ювілей найбільш "стурбованої" організації світу: хто ще там буде

Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

Реклама

Наступного тижня українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським вирушить до Нью-Йорка, США. Представники України відають ювілей Генасамблеї ООН — організації, яка постійно виявляє «стурбованість», а не демонструє готовність до конкретних дій.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Він наголосив, що йдеться про найвищий рівень керівництва держави, яке поїде до Нью-Йорка.

Реклама

«Наступного тижня, так, ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки делегації, української делегації, звісно, ​​високого, найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України», — розповів він.

Цього року, зокрема, в ООН буде проведено 5-й саміт міжнародної «Кримської платформи».

«З поверненням Криму буде не лише відновлена територіальна, а й повага до статуту ООН. Така наша позиція. Саме тому проведення цього заходу у штаб-квартирі ООН є абсолютно логічним», — завершив Тихий.

Також він додав, що Україна працює над можливою зустріччю Зеленського і Трампа в межах ООН.

Реклама

«Ми вітаємо цей сигнал сигнал налаштованості на зустріч. Перебування на високому сегменті ООН зазвичай створює можливість для таких контактів. Ми були б раді, якби вдалося організувати зустріч у Нью-Йорку наших лідерів», — сказав речник закордонного відомства.

Загалом, додав він, робота над зустрічами Зеленського і Трампа ведеться постійно.

«Тут немає сюрпризів. Кожну нагоду використовуємо. Якщо вдасться у Нью-Йорку організувати цю зустріч, то це буде важлива нагода обговорити двосторонні відносини і ухвалити важливі рішення», — відзначив речник МЗС.

У МЗС додали, що програма президента під час Генасамблеї буде дуже насиченою й змістовною. Вона включатиме багато контактів як з американською стороною, так і з лідерами інших країн.

Реклама

Раніше можливу зустріч президентів США та України анонсував держсекретар Штатів Марко Рубіо.

Посадовець наголосив, що президент США «продовжуватиме намагатися». І, звісно, йдеться тут про досягнення миру між Росією та Україною, чого Трамп, за заявами, хоче досягти від початку свого терміну. Але у певний момент американський лідер може дійти висновку, що це — неможливо.

«Він єдиний лідер у світі, який може однаково добре говорити з українцями, європейцями та росіянами. Якщо він якимось чином відмовиться від цього або запровадить санкції проти Росії та скаже: „З мене досить“, то у світі не залишиться нікого, хто міг би стати посередником», — сказав Рубіо.