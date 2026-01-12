Зеленський призначив нових очільників для Тернопільщини та Волині

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки в керівництві обласних державних адміністрацій. Відповідно до підписаних указів, Тернопільщина отримала повноцінного керівника, а на Волині призначено тимчасового виконувача обов’язків голови ОВА (ОДА).

Про це йдеться в офіційних документах, опублікованих на сайті Офісу Президента.

Згідно з указом №45/2026, головою Тернопільської обласної державної адміністрації призначено — Тараса Пастуха.

«Призначити Пастуха Тараса Тимофійовича головою Тернопільської обласної державної адміністрації», — зазначається у тексті указу.

Водночас указом №44/2026 президент визначив керівника для Волинської області. Виконання обов’язків голови Волинської ОВА (ОДА) тимчасово покладено на Романа Романюка. Він очолюватиме регіон до моменту призначення постійного керівника адміністрації.

