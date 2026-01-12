ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
1 хв

Зеленський призначив нових очільників для Тернопільщини та Волині

Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОВА та визначив очільника Волинської області.

Автор публікації
Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки в керівництві обласних державних адміністрацій. Відповідно до підписаних указів, Тернопільщина отримала повноцінного керівника, а на Волині призначено тимчасового виконувача обов’язків голови ОВА (ОДА).

Про це йдеться в офіційних документах, опублікованих на сайті Офісу Президента.

Згідно з указом №45/2026, головою Тернопільської обласної державної адміністрації призначено — Тараса Пастуха.

«Призначити Пастуха Тараса Тимофійовича головою Тернопільської обласної державної адміністрації», — зазначається у тексті указу.

Водночас указом №44/2026 президент визначив керівника для Волинської області. Виконання обов’язків голови Волинської ОВА (ОДА) тимчасово покладено на Романа Романюка. Він очолюватиме регіон до моменту призначення постійного керівника адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у пʼяти регіонах України будуть нові очільники ОВА.

До слова, президент України Володимир Зеленський 2 січня розпочав і досі проводить масштабні кадрові зміни як у політиці, так і в спецслужбах.

Дата публікації
Кількість переглядів
10
