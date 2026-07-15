Зеленський визначився з новим прем’єром: Рада отримала подання на очільника уряду

До Ради надійшло подання президента на посаду прем’єр-міністра / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський офіційно скерував до парламенту подання про призначення чинного голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду нового керівника українського уряду.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Коли буде рішення парламенту

Спікер парламенту підтвердив отримання відповідного документа від глави держави та готовність депутатського корпусу до роботи. Голосування за кандидатуру має відбутися найближчим часом після дотримання всіх необхідних парламентських процедур.

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«До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра України», — зазначив Руслан Стефанчук.

Що відомо про Сергія Корецького

Сергій Корецький є вихідцем із великого бізнесу, який пройшов шлях від аналітика до генерального директора групи компаній «Континіум», а згодом очолив мережу АЗС WOG. Пізніше він перейшов на державну службу, ставши директором «Укрнафти» та «Укртатнафти», а з 28 квітня 2025 року очолив правління НАК «Нафтогаз України».

Його кандидатуру на ці посади особисто погоджував Володимир Зеленський, чиєю головною вимогою був пошук ефективного топменеджера з ринку, який «не буде красти». Президент високо оцінив здатність Корецького забезпечувати національні інтереси в складній енергетичній сфері навіть під час російських ударів по інфраструктурі.

Посадовця вже давно розглядали як імовірного керівника Кабміну, проте раніше він відмовлявся від пропозиції очолити уряд. Тепер же саме його результативна стратегія та залучення достатніх обсягів газу для проходження зими стали вирішальними факторами для призначення.

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Сам глава держави публічно підтвердив свій вибір, назвавши посадовця найпідготовленішою людиною на посаду прем’єр-міністра напередодні складної зими. За словами президента, кандидат уже готується до засідання з парламентською фракцією, де детально обговорюватиметься майбутній склад Кабінету міністрів.

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