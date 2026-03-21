- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 368
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський з дружиною прийшов на прощання з Філаретом — відео
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва триває прощання з Філаретом.
Сьогодні, 21 березня, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена прийшли на прощання з патріархом ПЦУ Філаретом у Києві.
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва розпочалося прощання зі патріархом Філаретом.
До ранку неділі, 22 березня, над гробом читатиметься Євангеліє та звершуватимуться заупокійні молитви.
У неділю, 22 березня, о 8:30 ранку у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку у співслужінні єпископату і духовенства очолить митрополит Православної церкви України Епіфаній. Після цього там же розпочнеться чин відспівування.
Помер патріарх Філарет
20 березня у Києві на 98-му році життя помер колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.
9 березня в УПЦ (КП) опублікували повідомлення про те, що Філарета госпіталізували у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив із митрополитом ПЦУ Епіфанієм і висловив співчуття йому та всім вірянам у зв’язку зі смертю патріарха Філарета.
«Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності. Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви. І без енергії, характеру та сміливості патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України», — наголосив президент.