ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
1 хв

Зеленський з дружиною прийшов на прощання з Філаретом — відео

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва триває прощання з Філаретом.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Українці прощаються з Філаретом

Сьогодні, 21 березня, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена прийшли на прощання з патріархом ПЦУ Філаретом у Києві.

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва розпочалося прощання зі патріархом Філаретом.

До ранку неділі, 22 березня, над гробом читатиметься Євангеліє та звершуватимуться заупокійні молитви.

У неділю, 22 березня, о 8:30 ранку у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку у співслужінні єпископату і духовенства очолить митрополит Православної церкви України Епіфаній. Після цього там же розпочнеться чин відспівування.

Помер патріарх Філарет

20 березня у Києві на 98-му році життя помер колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Причиною смерті стали наслідки загострення хронічних хвороб.

9 березня в УПЦ (КП) опублікували повідомлення про те, що Філарета госпіталізували у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив із митрополитом ПЦУ Епіфанієм і висловив співчуття йому та всім вірянам у зв’язку зі смертю патріарха Філарета.

«Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української церкви, самостійності та державності. Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної церкви. І без енергії, характеру та сміливості патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України», — наголосив президент.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie