Зеленський з Ірландії провів селектор щодо теплопостачання: що доручив перевірити

РНБО перевірить в деяких областях України ситуацію з теплопостачанням: що доручив Зеленський з-за кордону / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський під час своєї закордонної поїздки провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах України після російських обстрілів.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Реклама

На засіданні обговорили потреби в енергетичному обладнанні, техніці, в конкретних кроках підтримки. Зеленський пообіцяв підняти цю тему на зустрічах з європейськими партнерами в Ірландії, де він зараз перебуває з візитом.

Реклама

Також президент заслухав доповіді по відновлювальним роботам на Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині. Окремі питання були щодо ситуації в Краматорську.

Зеленський доручив урядовцям разом з РНБО та командою Офісу президента перевірити деякі звіти з областей по ситуації з теплопостачанням, забезпеченістю обладнанням.

Також премʼєр-міністр Корецький доповів про реалізацію рішень в Києві щодо резервних транспортних схем.

«Окремо обговорили з командувачем Повітряних Сил ЗСУ параметри захисту визначених обʼєктів розподілу та передачі електрики та логістичних обʼєктів, які росіяни цими днями намагаються атакувати особливо активно. Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби», — підсумував Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив наступні кроки України після переговорів в Абу-Дабі.

Новини партнерів