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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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388
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Зеленський з Лондона поїде не з порожніми руками: що пообіцяла Британія

Під час візиту Володимира Зеленського до Лондона прем’єр Британії озвучив дві важливі обіцянки Україні.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Бернем та Зеленський

Бернем і Зеленський / © Associated Press

Прем’єр Британії Енді Бернем пообіцяв допомогти налагодити відносини між Україною та США. Також він запевнив, що Володимир Зеленський повернеться з Лондона з новою військовою і фінансовою допомогою.

Про це повідомляє видання BBC.

Під час дискусії в парламенті лідер Ліберальних демократів Ед Дейві запитав голову уряду, чи згоден той із тим, що угода між США та РФ про постачання дизельного пального — це «ще одна ганебна зрада Трампом українського народу та європейської безпеки».

Енді Бернем не став оцінювати дії Дональда Трампа. Він пояснив, що прагне «виявити обережність у створенні умов для примирення людей», і підкреслив, що спробує налагодити відносини між США та Україною.

Окрім дипломатичних зусиль, очільник уряду Великої Британії згадав про офіційний візит президента України Володимира Зеленського, який зараз перебуває в Лондоні.

Бернем запевнив, що український лідер «не залишить Велику Британію з порожніми руками». За його словами, найближчим часом Україна отримає додаткову військову та фінансову допомогу.

Нагадаємо, Велика Британія підтримує запровадження енергетичного перемир’я між Україною та Росією після заяви президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Варто додати, що 14 жовтня президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Великої Британії. У президента запланована аудієнція з королем Чарльзом III, а також зустріч із прем’єр-міністром країни Енді Бернемом.

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