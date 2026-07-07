Зеленський заявив про кардинальний злам у війні з РФ

Зеленський / © Associated Press

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Українські військові змогли зупинити просування російських військ на фронті, тому нині характер війни змінюється. Якщо на суші лінія зіткнення майже не рухається, а на морі противник не може досягти успіху, то головним полем протистояння стає повітряний простір.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times.

Водночас Зеленський наголосив, що одним із найбільших викликів для України залишається протидія балістичним ракетам.

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«Ми не були готові, у нас не було антибалістичних програм, у нас не було такої спадщини радянської. Вона вся перейшла в Москву і не залишилась в Україні. У нас не було ядерної зброї, без якої ти не в цьому клубі. Ти в клубі тих, на кого можна напасти», — зазначив він.

Президент переконаний, що результат війни значною мірою визначатиметься технологічною перевагою. За його словами, якщо міжнародні партнери й надалі підтримуватимуть Україну, а Сили оборони утримуватимуть позиції та завдаватимуть противнику значних втрат, саме боротьба за перевагу в небі стане ключовою у війні.

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Раніше керівник ОПУ Кирило Буданов заявив, що можливість завершення війни існує, однак наразі переговорний процес сповільнився, оскільки сторони перейшли до етапу ескалації. За його словами, для переходу до деескалації часто потрібен період максимальної ескалації, після чого сторони можуть повернутися до переговорів, якщо будуть у цьому зацікавлені. (Буданов висловивпереконання, що рано чи пізно Росія також буде зацікавлена у відновленні діалогу щодо завершення війни. Коментуючи можливий візит американських представників до Києва, він наголосив, що головне не сам факт зустрічі, а її результат і реальний поступ у досягненні миру.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що саме Китай має найкращі можливості вплинути на Росію та сприяти початку переговорів щодо завершення війни в Україні. За його словами, Осло закликає Пекін використати свої прямі контакти з російським керівництвом для просування мирного врегулювання, водночас наголошуючи, що війна стримує розвиток відносин між Європою та Китаєм.

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