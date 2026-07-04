Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет для Patriot і попередив про небезпеку

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україні терміново потрібні ракети для систем ППО Patriot, тому що Росія намагається зламати опір постійними ударами балістики. У США є ця зброя, тому зараз усе залежить лише від їхнього рішення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

«Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати цю війну. Саме на це вони роблять ставку. Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю Українського народу. Саме тому нам потрібно більше ППО», — зазначив президент.

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Володимир Зеленський підкреслив, що забезпечення України засобами захисту — це питання щоденного порятунку людей. Він прямо звернувся до міжнародних партнерів, закликавши їх передати наявні дефіцитні боєприпаси.

«Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot. Ми всі знаємо: наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, — це політична воля, щоб надати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це», — заявив глава держави.

Своє звернення президент приурочив до Дня незалежності США, який відзначають 4 липня. Він висловив сподівання, що американська сторона та весь вільний світ допоможуть Україні захистити власну суверенність від російських нападів.

Володимир Зеленський також закликав учасників ОБСЄ не припиняти публічно засуджувати дії Кремля та постійно нагадувати світовій спільноті про оборонні потреби Києва.

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«Допоможіть зробити так, щоб наша ППО, наші системи Patriot ніколи не залишалися без потрібних їм ракет. Саме це рятує життя», — підсумував президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Сполучені Штати з 250-річчям та подякував американцям за підтримку України у боротьбі проти повномасштабної війни Росії, окремо згадавши про системи ППО Patriot, які надійно захищають життя українців.

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