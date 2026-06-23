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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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430
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Зеленський заявив про нові настрої в Росії: що відбувається навколо Путіна

Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення тиску на Росію для припинення війни в Україні.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності продовження і посилення тиску на Російську Федерацію, що є невід’ємною умовою досягнення справедливого миру.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський зауважив, що настрій усередині Росії поступово змінюється. За словами президента, все більше росіян висловлюють невдоволення владою, бо починають розуміти, що ця війна не має для них жодних перспектив.

«Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати й надалі і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також підкреслив, що нинішні труднощі, з якими стикається російське населення, мають спонукати громадян РФ до розуміння того, що війна є реальністю, а не абстракцією.

«І всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто „каміння з неба“, і що їхня війна повинна закінчитись», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, удари Збройних сил України по російських об’єктах не здатні змінити ситуацію на лінії фронту. Таку думку цинічно висловив російський диктатор Володимир Путін, коментуючи поточний стан бойових дій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
430
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