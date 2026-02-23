Зеленський заявив про нову загрозу з Білорусі: що задумали Лукашенко і Путін

Володимир Зеленський / © Associated Press

Спільні військові навчання Білорусі та Росії, що готуються на білоруській території, становлять серйозну загрозу безпеці України та самого білоруського народу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю білоруському незалежному медіа «Дзеркало».

Зеленський нагадав, що масштабне накопичення російських військ під приводом навчань на білоруській території вже ставало передумовою для наступу на Україну на початку повномасштабного вторгнення.

«Я знаю, що вони говорять про військові навчання разом із РФ на території Білорусі. Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України», — зазначив президент.

Українська сторона планує відстежувати масштаби майбутніх військових маневрів для оцінки реального рівня небезпеки. Зеленський підкреслив, що ситуація є загрозливою не лише для України, а й для громадян Білорусі.

«Все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів», — підсумував глава держави в інтерв’ю виданню «Дзеркало».

Нагадаємо, Росія готує майданчики для розміщення ракет «Орешнік» на території Білорусі, і це рішення повністю узгоджене з Олександром Лукашенко. Самопроголошений президент повністю контролює використання території Білорусі російськими військами.

Раніше ми писали, що четверті роковини повномасштабного вторгнення в Україну РФ зустрічає заявами про підвищення боєготовності ядерних сил.