Зеленський заявив про перехід до контрактної армії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні повинна бути контрактна армія.

Про це він сказав під час свого вечірнього звернення у п’ятницю, 15 серпня.

За словами Зеленського, тема фінансування української армії та розвиток системи контрактів у Силах оборони обговорювалася на сьогоднішньому засіданні Ставки.

При цьому український лідер наголосив, що перехід до контрактної служби в українській армії повинен відбуватися уже тепер.

Раніше, розповідаючи про засідання Ставки, президент Зеленський наголосив на пріоритеті котрактної армії, але додав, що «за будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності».

Нагадаємо, в Україні оновили правила ведення військового обліку. Зміни стосуються чоловіків, яким виповнилося 25 років.