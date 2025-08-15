- Дата публікації
Зеленський заявив про перехід до контрактної армії
Розвиток системи контрактів у Силах оборони обговорювався на засіданні Ставки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні повинна бути контрактна армія.
Про це він сказав під час свого вечірнього звернення у п’ятницю, 15 серпня.
За словами Зеленського, тема фінансування української армії та розвиток системи контрактів у Силах оборони обговорювалася на сьогоднішньому засіданні Ставки.
При цьому український лідер наголосив, що перехід до контрактної служби в українській армії повинен відбуватися уже тепер.
Раніше, розповідаючи про засідання Ставки, президент Зеленський наголосив на пріоритеті котрактної армії, але додав, що «за будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності».
Нагадаємо, в Україні оновили правила ведення військового обліку. Зміни стосуються чоловіків, яким виповнилося 25 років.