Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську

Очільник ГУР Кирило Буданов доповів президентові про ситуацію на загрозливих напрямках фронту, а також про військові приготування Росії.

Володимир Зеленський під час наради з керівниками сфери оборони

Володимир Зеленський під час наради з керівниками сфери оборони

Російська окупаційна армія провалила визначений президентом держави-агресорки Володимиром Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівників Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки.

Український лідер зазначив, що очільник ГУР Кирило Буданов доповів про ситуацію на загрозливих напрямках фронту, а також про військові приготування Росії та строки, на які розраховує окупант.

«Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені», — наголосив він.

Очільник СЗР Олег Іващенко доповів президентові про політичну ситуацію в Росії, настрої у суспільстві та в оточенні керівника держави-агресора, а також про економічну ситуацію в РФ.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків на Покровскому і Очеретинському напрямках. Також окупанти прагнуть закріпитися там для розширення зони контролю.

