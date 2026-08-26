Зеленський заявив про удари по 16 об’єктах у Росії: серед цілей — нафтова інфраструктура

Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про удари українських військових по 16 об’єктах на території Росії протягом минулої доби. Серед цілей — нафтова інфраструктура.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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«За добу наші воїни санкціонували 16 обʼєктів у Росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових обʼєктах — російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну», — заявив Зеленський.

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Також українські сили, за словами президента, завдали ударів по російських аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, яку РФ використовує для атак по Україні.

Окрім цього, під ураження потрапили одне з російських військових підприємств та логістичні об’єкти.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме відповідати на російські удари та прагне послаблювати військовий потенціал агресора.

«Війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала», — підкреслив президент.

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Він також подякував українським військовим, які були залучені до операцій, за влучність.

Раніше Сили оборони України завдали нових ударів по військових цілях Росії. Зокрема, було уражено комплекси РЕБ «Пересвет-М», склади боєприпасів та озброєння, а також російський винищувач МіГ-29. Генштаб уточнює наслідки атак і завдані противнику збитки.

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