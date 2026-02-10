Зеленський заявив про зміни у роботі протиповітряної оборони: що буде

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду з головнокомандувачем, керівником Генштабу та міністром оборони щодо системних змін у Силах оборони. Головними темами обговорення стали перебудова роботи протиповітряної оборони, забезпечення фронту ресурсами та питання поповнення особового складу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

За словами президента, зараз триває трансформація роботи ППО, що безпосередньо стосується окремих регіонів. Зміни впроваджуються у роботу команд-перехоплювачів, мобільних вогневих груп та всього компонента малої протиповітряної оборони. Зеленський підкреслив, що це лише один із елементів захисту, які потребують оновлення.

Окрему увагу під час наради приділили контролю за забезпеченням підрозділів на фронті зброєю та дронами. Проте пріоритетним питанням Володимир Зеленський назвав роботу з людьми. Йдеться про якість тренувань та реальне доукомплектування бойових бригад особовим складом.

«Міністр оборони України разом із військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення — те, що посилить Україну та зможе вирішити наявні проблеми. Деталі зараз робити публічними зарано. Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству», — заявив Володимир Зеленський.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський після повітряної атаки Росії на енергетичні об’єкти провів, за його словами, «доволі жорстку розмову» стосовно одного з компонентів української ППО — роботи мобільних вогневих груп.

Після цього Володимир Зеленський заявляв, що у підрозділах Повітряних сил ЗСУ в низці областей відбудуться кадрові зміни. Головною метою рішень є зміцнення малої ППО та підвищення ефективності протидії російським ударним безпілотникам.

Також президент заявляв про посилення авіаційної компоненти Сил оборони України та наявні домовленості щодо постачання сучасних бойових літаків для Повітряних сил.

Окрім цього, у Збройних силах України створили нове командування. Йдеться про напрям безпілотних систем ППО.