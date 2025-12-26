Зеленський заявив про значний прогрес у переговорах України та США: що відомо

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українська та американська переговорні команди досягли значного прогресу у підготовці базового документа з 20 пунктів, що містить гарантії безпеки та план економічного відновлення України. Сторони готуються до майбутніх перемовин у Сполучених Штатах, не припиняючи дипломатичну роботу навіть у період різдвяних свят.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

«Зараз ми в Україні готуємось до зустрічей та перемовин у Сполучених Штатах, і на сьогодні наші команди — українська й американська переговорні команди — досягли значного прогресу. Багато зроблено в напрацюванні необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також базового документа з 20 пунктів», — заявив президент.

Зеленський наголосив, що попри святковий період робота над мирним планом та зміцненням оборони триває безперервно.

«Робимо все, щоб був результат, і наш підхід саме такий: потрібен спільний успіх для України та всієї Європи, для Америки і президента Трампа, для всіх наших партнерів у світі і для глобального миру», — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що під час розмови з фінським колегою вони обмінялися інформацією про контакти з міжнародними партнерами та погодилися, що інтенсивність переговорів є ключовою для збереження динаміки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про майже повну готовність 20-пунктного мирного плану.

Раніше Зеленський повідомив, що у нього найближчим часом відбудеться невідкладна зустріч із Трампом.