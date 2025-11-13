Зеленський заявив, що РФ готується до великої війни: коли вона може розпочатися

Зеленський / © Associated Press

Потрібно більше тиску на Росію. Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Проблема в тому, що, коли ми дивимося на військову промисловість Росії, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

На думку президента, росіяни неминуче захочуть розпочати велику війну за декілька років.

«Ми вважаємо, що, якщо ми сильно натиснемо, росіянам знадобиться пауза. Але ми маємо визнати, що вони хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році — у цей період — розпочати таку велику війну. На Європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик», — каже президент.

Саме тому, вважає він, слід думати про те, як зупинити російську агресію зараз в Україні.

«Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності. Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї. Отже, це проблема, яку ми маємо продумати», — висловився український лідер Зеленський.

Раніше Зеленський відповів, навіщо Росія атакує українську енергетику.

Так, війська РФ не мають достатньо потужності, щоб досягти поставлених цілей на фронті. Їхня мета — змусити Україну підкоритися до весни через терор.

«Вони (росіяни — ред.) знають, що як тільки енергетичний фактор зникає, у них не залишається інших сильних факторів», — сказав президент.