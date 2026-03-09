Зеленський заявив, що РФ хоче створити "другий фронт" проти України

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду зі своєю переговорною командою щодо відтермінування переговорів про мир, ситуації на Близькому Сході та планів РФ перетворити атаки іранського режиму на «другий фронт» проти Заходу.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Переговори зі США перенесено

«Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною», — запевнив він.

За словами Зеленського, США відклали заплановану на цей тиждень зустріч з українською стороною. Причиною став фокус уваги Вашингтона на ситуації навколо Ірану.

Він запевнив, що Україна готова до зустрічі «в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни».

«Команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок. Доручив команді ще раз прокомунікувати з переговорниками з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України», — розповів президент.

РФ хоче створити на Близькому Сході «другий фронт» проти України і Заходу

Він попередив, що Росія намагається використати ескалацію в регіоні Перської затоки на свою користь. Москва прагне фактично перетворити удари Ірану по американських базах та сусідніх країнах на «другий фронт» війни проти України та Заходу в цілому.

«Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим», — підсумував він.

Переговори з РФ: останні новини

Нагадаємо, що делегації України, США та РФ попередньо домовилися провести наступний раунд тристоронніх мирних перемовин у середу, 11 березня.

2 березня Володимир Зеленський повідомляв, що наступний раунд тристоронніх перемовин має відбутися в період від 5 до 9 березня в Абу-Дабі. Проте його перенесли.

Через удари Ірану по ОАЕ сторони шукали новий майданчик для переговорів. Через безпекові ризики в Абу-Дабі як альтернативні майданчики розглядалися Туреччина та Швейцарія.

Попередній етап тристоронніх консультацій відбувся 17–18 лютого 2026 року в швейцарській Женеві.