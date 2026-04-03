Сили оборони та безпеки України у березні 2026 року завдали російським військам найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на перевірені дані звітів Міністерства оборони.

Статистика втрат та роль дронів

За словами глави держави, загальна кількість підтверджених втрат ворога за минулий місяць перевищила 35 тисяч осіб. Ключову роль у цьому відіграло застосування безпілотників.

«Російські втрати за цей березень вийшли на рівень, що став найбільшим за час війни: тільки завдяки ударам наших дронів загинули або були важко поранені 33 988 російських військових і ще 1363 окупанти були ліквідовані завдяки артилерійським та іншим ударам. Тобто вже більше 35 тисяч російських втрат за місяць, і це чітко підтверджені втрати: у нас в системі є відеофіксація кожного такого ураження», — наголосив президент.

Серед найбільш результативних підрозділів у застосуванні дронів Зеленський зазначив:

воїнів ЦСО «А» СБУ;

підрозділ «Птахи Мадяра»;

спецпідрозділ прикордонників «Фенікс»;

Lazar’s Group;

95-ту окрему десантно-штурмову бригаду.

Ураження техніки та логістики

Зеленський додав, що, крім військових, Росія втрачає багато техніки. Тільки за березень наші сили підбили 274 ворожі системи ППО. Також вдалося знищити багато російських складів та баз із запасами. Президент запевнив, що Україна має докази цих успіхів і готова показати їх партнерам.

Зеленський обговорив з міністром оборони Михайлом Федоровим плани на найближчий час. Головні завдання такі:

краще підтримувати та посилювати нашу піхоту;

змінити систему контрактів у війську;

знайти рішення для проблеми самовільного залишення частин (СЗЧ);

допомогти нашим зброярам продавати техніку за кордон та створювати спільні заводи з партнерами.

Невдовзі Міноборони та ЗСУ покажуть детальний звіт про всі успіхи за березень.

