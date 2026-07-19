ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

Зеленський заінтригував рішеннями щодо армії та стратегії війни: що сказав

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з досвідченими військовими командирами, щоб оцінити ситуацію на фронті та визначити подальшу стратегію війни. Глава держави анонсував важливі рішення щодо Сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Зеленський анонсував нові рішення щодо війська

Зеленський анонсував нові рішення щодо війська / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з низкою досвідчених військових командирів для обговорення поточної ситуації на фронті та подальшої стратегії ведення війни.

Про це глава держави повідомив у своєму офіційному зверненні.

Зеленський заінтригував рішеннями щодо війська та стратегії війни

За словами президента, доповіді щодо поточної ситуації на конкретних напрямках та загального перебігу бойових дій представили відомі в армійських колах командири — Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк та Олег Апостол.

Головною метою цих консультацій є формування ефективного плану дій, який змусить країну-агресора піти на мирні умови, що задовольнять Україну.

Зеленський наголосив на важливості бачення ситуації безпосередньо тими, хто керує військами на місцях:

«Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України».

Глава держави також анонсував проведення завтра «ключових розмов» та запевнив, що Україна обов’язково досягне поставлених цілей.

Навіщо Зеленський збирає у себе бойових командирів

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів закриті онлайн-наради з командирами бойових бригад і корпусів ЗСУ, які обороняють найгарячіші ділянки фронту.

Видання Financial Times припустило, що в такий спосіб глава держави влаштовує «кастинг» потенційних кандидатів на посаду головнокомандувача з метою можливого звільнення Олександра Сирського. Паралельно з цим група народних депутатів у Верховній Раді ініціювала звернення до президента щодо відставки чинного головкома.

Водночас джерела «Української правди» в Силах оборони спростовують інформацію про політичні обговорення чи зміну керівництва під час цих зустрічей. За їхніми словами, розмови стосувалися виключно воєнних питань: тактичної обстановки, забезпечення, комплектування та дронів. Журналісти зазначають, що такий новий формат нарад, найімовірніше, мав на меті «зняти напругу» в суспільстві, а не знайти заміну Сирському.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie