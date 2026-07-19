Зеленський заінтригував рішеннями щодо армії та стратегії війни: що сказав

Зеленський анонсував нові рішення щодо війська / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з низкою досвідчених військових командирів для обговорення поточної ситуації на фронті та подальшої стратегії ведення війни.

Про це глава держави повідомив у своєму офіційному зверненні.

Зеленський заінтригував рішеннями щодо війська та стратегії війни

За словами президента, доповіді щодо поточної ситуації на конкретних напрямках та загального перебігу бойових дій представили відомі в армійських колах командири — Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк та Олег Апостол.

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Головною метою цих консультацій є формування ефективного плану дій, який змусить країну-агресора піти на мирні умови, що задовольнять Україну.

Зеленський наголосив на важливості бачення ситуації безпосередньо тими, хто керує військами на місцях:

«Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України».

Глава держави також анонсував проведення завтра «ключових розмов» та запевнив, що Україна обов’язково досягне поставлених цілей.

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Навіщо Зеленський збирає у себе бойових командирів

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів закриті онлайн-наради з командирами бойових бригад і корпусів ЗСУ, які обороняють найгарячіші ділянки фронту.

Видання Financial Times припустило, що в такий спосіб глава держави влаштовує «кастинг» потенційних кандидатів на посаду головнокомандувача з метою можливого звільнення Олександра Сирського. Паралельно з цим група народних депутатів у Верховній Раді ініціювала звернення до президента щодо відставки чинного головкома.

Водночас джерела «Української правди» в Силах оборони спростовують інформацію про політичні обговорення чи зміну керівництва під час цих зустрічей. За їхніми словами, розмови стосувалися виключно воєнних питань: тактичної обстановки, забезпечення, комплектування та дронів. Журналісти зазначають, що такий новий формат нарад, найімовірніше, мав на меті «зняти напругу» в суспільстві, а не знайти заміну Сирському.

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