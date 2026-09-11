Зеленський закликав до переговорів із Росією: що має стати першим кроком

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

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Україна готова давати симетричну відповідь Росії на можливі обстріли енергетики взимку, але водночас закликає до переговорів, щоб зупинити війну та розв’язати нагальні безпекові й гуманітарні проблеми.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістом Фарідом Закарією на форумі «Ялтинська європейська стратегія-2026» (YES).

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Він зазначив, що Україна навчилася відповідати на атаки Росії, але не створює водночас гуманітарних катастроф.

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«Проте Україна спроможна відповісти Росії на будь-яку їхню операцію. Росія знає, що якщо вони битимуть — а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, — отримуватимуть те саме. Якщо вони робитимуть нам блекаути, ми намагатимемося відповісти їм достойно», — наголосив Володимир Зеленський.

Водночас президент додав, що альтернативою є дипломатія, яка має привести до закінчення війни. Якщо Росія відмовляється зупинити бої, партнери повинні знайти до неї підхід і рухатися крок за кроком: розблокувати Чорне море та укласти енергетичне перемир’я для захисту енергосистем обох країн.

Також важливим залишається гуманітарний напрям. Україна наполягає на обміні полоненими, звільненні цивільних, журналістів і всіх незаконно ув’язнених у Росії громадян, а також на поверненні українських дітей.

«Цей гуманітарний трек дуже важливий. Ми повинні рухатися до тристоронньої зустрічі», — зауважив він.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський попередив, що блокування Чорного моря можуть спровокувати глобальний дефіцит їжі.

Раніше президент заявляв, що США обговорюють можливі кроки для зниження ескалації між Україною та Росією напередодні зими.

До слова, керівник ОПУ Кирило Буданов заявив, що переговори між Україною та Росією за участі США триватимуть і надалі. Київ шукає компроміс, який допоможе досягти результату та закінчити війну.

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