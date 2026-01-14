Зеленський закликав терміново виправляти ситуацію в Києві: подробиці

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Столична влада виявилася недостатньо підготовленою до надзвичайної ситуації в енергосистемі. Порівнюючи зусилля різних міст, президент України Володимир Зеленський зазначив високу готовність Харкова, водночас наголосивши на пасивності Києва.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Багато зроблено в Харкові, там місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено в столиці. Навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз усе це терміново виправляти. Повинні бути рішення», — наголосив президент.

Реклама

Що відомо про ситуацію зі світлом і теплом у столиці та області

Протягом цього тижня у Києві залишатимуться жорсткі відключення світла, зокрема ще й тому, що сильні морози збільшують споживання електроенергії.

Без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок.

У столиці та Київській області низка супермаркетів тимчасово призупинила роботу, зокрема Novus на Позняках та Осокорках, а також «Сільпо». АТБ, за даними самої компанії, працює безперебійно.

Володимир Зеленський оголосив про надзвичайну ситуацію з енергетикою в Україні.

Реклама

В усіх регіонах України в четвер, 15 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.