ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
594
Час на прочитання
1 хв

Зеленський закликав терміново виправляти ситуацію в Києві: подробиці

Зеленський розкритикував Київ за провал у підготовці до енергетичної кризи.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Столична влада виявилася недостатньо підготовленою до надзвичайної ситуації в енергосистемі. Порівнюючи зусилля різних міст, президент України Володимир Зеленський зазначив високу готовність Харкова, водночас наголосивши на пасивності Києва.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Багато зроблено в Харкові, там місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше. Дуже мало зроблено в столиці. Навіть цими днями я не бачу інтенсивності. Треба зараз усе це терміново виправляти. Повинні бути рішення», — наголосив президент.

Що відомо про ситуацію зі світлом і теплом у столиці та області

Протягом цього тижня у Києві залишатимуться жорсткі відключення світла, зокрема ще й тому, що сильні морози збільшують споживання електроенергії.

Без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок.

У столиці та Київській області низка супермаркетів тимчасово призупинила роботу, зокрема Novus на Позняках та Осокорках, а також «Сільпо». АТБ, за даними самої компанії, працює безперебійно.

Володимир Зеленський оголосив про надзвичайну ситуацію з енергетикою в Україні.

В усіх регіонах України в четвер, 15 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Дата публікації
Кількість переглядів
594
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie