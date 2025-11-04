Зеленський зробив гучну заяву про далекобійну зброю США

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський на саміті розширення ЄС у вівторок закликав Сполучені Штати Америки бути відкритими до можливості надання Україні далекобійної зброї, наголосивши, що вона необхідна як фактор стримування агресора.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вівторок під час саміту розширення ЄС, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сполучені Штати Америки повинні бути відкритими до можливостей використання зброї великої дальності, зброї дальнього бою. Це дуже важливо. Навіть як фактор стримування, ми повинні мати її, використовувати її. Нам потрібна підтримка США, нам потрібна підтримка президента Трампа в цьому питанні», — сказав Президент.

За його словами, цей крок стане вирішальним тиском на Росію, який має доповнюватися жорсткими економічними обмеженнями. Президент подякував міжнародним партнерам за останні санкції, але акцентував на необхідності вторинних та більш жорстких обмежень, які безпосередньо вдарять по військово-промисловому комплексу РФ.

«Нам потрібні наступні, більш жорсткі санкції щодо газу. А також проти ядерної генерації Російської Федерації. Усі ці кроки є дійсно зрозумілими, і спрямовані проти їхнього військово-промислового комплексу, щоб вони (ред. РФ) не будували і не створювали стільки ракет, які Росія використовує проти України», — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп зробив низку гучних заяв, зокрема щодо війни в Україні. Він сказав, що «останньої краплі» у США стосовно Росії немає, і додав: «Треба дати поборотися». Також він підтвердив, що Україна не отримає «Томагавки», а конфіскацію російських активів США не обговорюють.

Президент США Дональд Трамп вважає, що війну в Україні можливо закінчити протягом кількох місяців.

Раніше у Пентагоні повідомили, що на рівні міністерства оборони США вже отримано «зелене світло» для потенційного постачання Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення залишається за американським президентом.