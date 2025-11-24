Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський попередив про зростання російського тиску та закликав громадян максимально серйозно ставитися до повітряних тривог у найближчі дні та тижні.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні 24 листопада.

Зеленський наголосив, що Росія не зменшує інтенсивності атак і загроз проти України та її населення.

«Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог. До всіх подібних загроз. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу», — підкреслив він.

Президент також зазначив, що всі відповідні накази для Повітряних сил та інших компонентів сил оборони та безпеки вже надані, і Україна буде реагувати на ситуацію.

Водночас Зеленський підкреслив, що партнери — насамперед США — мають враховувати реальні ризики, з якими стикається Україна.

«Було би справедливо для всіх наших партнерів, і передусім для американської сторони, зважати на загрозу, яку бачимо», — додав він.

Нагадаємо, після російської атаки декілька районів Одеси залишилися без електропостачання. Відкрито «Пункти незламності». 24 листопада про це заявив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Тим часом у Третій штурмовій б’ють на сполох через швидке просування РФ на фронті. Заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін повідомив, що такої швидкості просування ворога він давно не памʼятає.