Сирський, Федоров та Зеленський / © ТСН

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Україна досягла значного прогресу у війні цього року, але публічний розкол між колишнім командувачем армії Олександром Сирським та ексміністром оборони Михайлом Федоровим загрожував зірвати її зусилля. Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити обидвох.

Про це йдеться у матеріалі Independent.

Драпатий — «нове покоління українських генералів»

Автори видання називають нового головнокомандувача армії, 43-річного генерал-майора Михайла Драпатія, «новим поколінням українських генералів», які пройшли кар’єрний ріст від початку російської агресії.

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«Він став відомим своєю сміливістю та мужністю у 2014 році, коли Росія незаконно анексувала Кримський півострів України — за вісім років до повномасштабного вторгнення Москви», — сказано у статті.

Які завдання Зеленський поставив Драпатому

Зеленський заявив, що Драпатий та інші топкомандувачі різних складових Сил оборони повинні:

представити оновлену оборонну стратегію,

продовжити реформи,

забезпечити швидші та безперебійні постачання зброї та безпілотників,

посилити протиповітряну оборону від російських ударів

та сформувати чіткіший план мобілізації.

Що буде із Федоровим: чи повернуть його на крісло очільника Міноборони

У вівторок, 21 липня, Зеленський окремо зустрівся з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Журналісти описують його як підприємця, який добре знає технології та має визнання завдяки швидкому розвитку технології безпілотників в Україні. Через різні погляди на ведення війни він та Сирський посварилися.

Вуличні протести в містах України вимагали повернення Федорова та закликали Зеленського звільнити Сирського, якого вважали «частиною старої гвардії».

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Зеленський запропонував Федорову «шановану посаду» в уряді, яка об’єднає технологічний сектор країни. Наразі незрозуміло, чи прийняв Федоров пропозицію і чи задовольнить глава держави вимоги протестувальників.

Федоров підримав призначення Драпатого

Після оголошення, що Драпатий став новим головкомом, Федоров публічно підтримав рішення Зеленського. Колишній міністр назвав його «новою надією в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість» та «голосом змін, який не міг залишитися непочутим».

Попри конфлікти, Федоров зателефонував Сирському після відставки, щоб подякувати йому за військові перемоги, зокрема за захист Київської області та Харківську контрнаступну операцію. Однак він наголосив, що Україна повинна «рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправляючи всі попередні помилки».

Відставка Сирського — останні новини

Нагадаємо, пізно ввечері 21 липня президент України Володимир Зеленський оголосив про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі тривалих протестів та критики з боку суспільства. Новим головкомом став командувач Об’єднаних сил ЗСУ Драпатий.

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Вранці 22 липня Сирський прокоментував своє звільнення. Генерал наголосив, що «моя робота — війна», і перерахував успіхи на посаді та подякував українцям за стійкість та мужність.

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