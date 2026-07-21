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Зеленский запропонував Федорову "достойну" позицію у владі — заява президента
Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував ексміністрові оборони Федорову посаду щодо розвитку технологічного складника держави.
Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністрові оборони Михайлу Федорову нову посаду в уряді, яка буде пов’язана з розвитком технологічного складника держави.
Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні 21 липня.
«Була у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлові достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток», — сказав він.
Зеленський зазначив, що технологічний розвиток залишається одним із ключових пріоритетів для України, зокрема у сферах цифровізації державних послуг, оборонних інновацій та впровадження сучасних технологічних рішень.
Нагадаємо, днями відбулося звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, що викликало хвилю протестів.
Також стало відомо про конфлікт між ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським, який підтвердив і президент Володимир Зеленський.
Сам Федоров під час брифінгу, який відбувся після його звільнення з Міноборони, пояснив, чому виник конфлікт із Сирським. За його словами, команда міністерства зіткнулася з блокуванням усіх запропонованих ініціатив. Водночас він заявив, що головкома не треба недооцінювати як військового командувача, оскільки він 2022-го «врятував країну».
Зазначимо, що станом на 21 липня Олександр Сирський більше не головнокомандувач ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що після посилення протестів в Україні з вимогою відставки Сирського президент України Володимир Зеленський розглядав можливість знайти йому заміну.