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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленский запропонував Федорову "достойну" позицію у владі — заява президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував ексміністрові оборони Федорову посаду щодо розвитку технологічного складника держави.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Зеленский запропонував Федорову "достойну" позицію у владі — заява президента

Михайло Федоров / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністрові оборони Михайлу Федорову нову посаду в уряді, яка буде пов’язана з розвитком технологічного складника держави.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні 21 липня.

«Була у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлові достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток», — сказав він.

Зеленський зазначив, що технологічний розвиток залишається одним із ключових пріоритетів для України, зокрема у сферах цифровізації державних послуг, оборонних інновацій та впровадження сучасних технологічних рішень.

Нагадаємо, днями відбулося звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, що викликало хвилю протестів.

Також стало відомо про конфлікт між ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським, який підтвердив і президент Володимир Зеленський.

Сам Федоров під час брифінгу, який відбувся після його звільнення з Міноборони, пояснив, чому виник конфлікт із Сирським. За його словами, команда міністерства зіткнулася з блокуванням усіх запропонованих ініціатив. Водночас він заявив, що головкома не треба недооцінювати як військового командувача, оскільки він 2022-го «врятував країну».

Зазначимо, що станом на 21 липня Олександр Сирський більше не головнокомандувач ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що після посилення протестів в Україні з вимогою відставки Сирського президент України Володимир Зеленський розглядав можливість знайти йому заміну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2816
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