Президент анонсував важливі кадрові зміни в уряді / © Володимир Зеленський

Реклама

Вечір 2 січня приніс новини про кардинальні зміни у владній команді. Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочинає етап внутрішнього оновлення.

Деталі ротацій глава держави озвучив у відеозверненні у п’ятницю, 2 січня.

«Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження — зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою… Тому — хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення — в інституціях», — заявив президент.

Реклама

Міноборони: курс на технології

Зеленський запропонував кандидатуру віцепрем’єра Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Президент пояснив свій вибір ефективністю посадовця у сфері цифровізації та дронів.

«Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг і процесів», — зазначив президент.

За його словами, нове завдання Міноборони — додати війську технологічності. Він також нагадав, що у грудні Україна вийшла на виробництво понад 1000 дронів-перехоплювачів на добу, і ці темпи потрібно нарощувати.

Доля Дениса Шмигаля

Міністр оборони Шмигаль залишається в команді, але змінить посаду.

Реклама

«Денис Шмигаль залишається в команді України… Я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі, і не менше важливий для нашої стійкості», — заявив Зеленський, подякувавши йому за системну роботу.

Президент підсумував, що завтра, 3 січня, будуть нові рішення, а також важлива зустріч радників з питань безпеки у форматі «Європа + США».

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив нового очільника ОП замість звільненого Андрія Єрмака. Ним став тепер уже колишній очільник ГУР Кирило Буданов.