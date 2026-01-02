- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1673
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати міністром оборони — подробиці
Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок «суттєвого перезавантаження» влади.
Вечір 2 січня приніс новини про кардинальні зміни у владній команді. Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочинає етап внутрішнього оновлення.
Деталі ротацій глава держави озвучив у відеозверненні у п’ятницю, 2 січня.
«Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження — зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою… Тому — хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення — в інституціях», — заявив президент.
Міноборони: курс на технології
Зеленський запропонував кандидатуру віцепрем’єра Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Президент пояснив свій вибір ефективністю посадовця у сфері цифровізації та дронів.
«Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг і процесів», — зазначив президент.
За його словами, нове завдання Міноборони — додати війську технологічності. Він також нагадав, що у грудні Україна вийшла на виробництво понад 1000 дронів-перехоплювачів на добу, і ці темпи потрібно нарощувати.
Доля Дениса Шмигаля
Міністр оборони Шмигаль залишається в команді, але змінить посаду.
«Денис Шмигаль залишається в команді України… Я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі, і не менше важливий для нашої стійкості», — заявив Зеленський, подякувавши йому за системну роботу.
Президент підсумував, що завтра, 3 січня, будуть нові рішення, а також важлива зустріч радників з питань безпеки у форматі «Європа + США».
Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив нового очільника ОП замість звільненого Андрія Єрмака. Ним став тепер уже колишній очільник ГУР Кирило Буданов.