Зеленський запропонував Путіну зустріч за участі лідерів США та ЄС: як відреагувала Росія

Володими Зеленський та Путін / © ТСН

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Російська Федерація досі не надала офіційної та чіткої відповіді на пропозицію організувати прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Путіним за участі світових лідерів.

Про це повідомляють джерела видання Новини.LIVE в Офісі президента України.

За інформацією джерел, пропозицію провести масштабну зустріч за участі лідерів США, країн Європейського Союзу, Канади та Японії було передано до Москви вже певний час тому. Для цього українська сторона задіяла міжнародних посередників, а також наявні дипломатичні та розвідувальні канали.

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Попри це, Кремль уникнув прямої дипломатичної відповіді, натомість перевівши комунікацію у публічні маніпуляції та агресію.

«Чіткої відповіді не прозвучало, потім помічник Путіна Юрій Ушаков повторив публічно про „приїжджайте до Росії“, а потім відбувся обстріл — що теж є відповіддю якоюсь мірою», — наголосили в Офісі президента.

Така реакція Москви вкотре демонструє небажання російського керівництва йти на реальний дипломатичний діалог та спроби розмовляти виключно мовою ультиматумів і військового тиску.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонував організувати зустріч з російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G7 у Франції. Однак російська сторона вкотре показала відмову від діалогу щодо завершення війни.

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