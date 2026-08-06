Зеленський запровадив нове професійне свято: кого воно стосується

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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В Україні з’явилося нове професійне свято для військових, які відповідають за зв’язок та кібербезпеку. Його святкуватимуть щороку в серпні.

Про це йдеться в указі президента України №713/2026, який підписав Володимир Зеленський.

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Згідно з документом, новий день професійного свята встановлено задля вшанування мужності й героїзму воїнів, які виявляють стійкість у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави, а також для розвитку військових традицій.

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«Установити в Україні День Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України, який відзначати щороку 8 серпня», — йдеться в Указі.

Зі свого боку попередній указ президента України від 1 лютого 2000 року № 154/2000 «Про День військ зв’язку» втратив чинності. Новий документ починає діяти від дня його офіційної публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде вихідний на День Незалежності України 2026 року.

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