ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
738
Час на прочитання
1 хв

Зеленський запровадив нове професійне свято: кого воно стосується

Володимир Зеленський запровадив День Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

В Україні з’явилося нове професійне свято для військових, які відповідають за зв’язок та кібербезпеку. Його святкуватимуть щороку в серпні.

Про це йдеться в указі президента України №713/2026, який підписав Володимир Зеленський.

Згідно з документом, новий день професійного свята встановлено задля вшанування мужності й героїзму воїнів, які виявляють стійкість у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави, а також для розвитку військових традицій.

«Установити в Україні День Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України, який відзначати щороку 8 серпня», — йдеться в Указі.

Зі свого боку попередній указ президента України від 1 лютого 2000 року № 154/2000 «Про День військ зв’язку» втратив чинності. Новий документ починає діяти від дня його офіційної публікації.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде вихідний на День Незалежності України 2026 року.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie