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Зеленський запровадив нове професійне свято: кого воно стосується
Володимир Зеленський запровадив День Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ.
В Україні з’явилося нове професійне свято для військових, які відповідають за зв’язок та кібербезпеку. Його святкуватимуть щороку в серпні.
Про це йдеться в указі президента України №713/2026, який підписав Володимир Зеленський.
Згідно з документом, новий день професійного свята встановлено задля вшанування мужності й героїзму воїнів, які виявляють стійкість у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави, а також для розвитку військових традицій.
«Установити в Україні День Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України, який відзначати щороку 8 серпня», — йдеться в Указі.
Зі свого боку попередній указ президента України від 1 лютого 2000 року № 154/2000 «Про День військ зв’язку» втратив чинності. Новий документ починає діяти від дня його офіційної публікації.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде вихідний на День Незалежності України 2026 року.