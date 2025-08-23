Зеленський запровадив санкції проти близьких родичів Путіна

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази щодо синхронізації та запровадження нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають РФ вести війну проти України. У переліку підсанкційних осіб — близькі родичі російського президента Володимира Путіна та наближені до Кремля бізнесмени.

Про це стало відомо з оприлюднених у суботу, 23 серпня, указів на офіційному сайті президента України.

Зокрема, у санкційний список потрапили:

Людмила Очеретна — колишня дружина очільника Кремля;

Артур Очеретний — нинішній чоловік колишньої дружини Путіна;

Михайло Путін — двоюрідний брат російського президента;

Михайло Шеломов — племінник Путіна;

Ігор Зеленський — російський балетмейстер, колишній чоловік доньки Путіна.

Санкції передбачають блокування активів, заборону в’їзду в Україну, обмеження торгівельних операцій і транзиту строком на 10 років.

З указу № 612/2025 стало відомо, що йдеться про 4 громадян Ірану, 6 українців, 10 людей з РФ та ще 8 людей, які мають й українське, і російське громадянства.

Під обмеження, зокрема, потрапили російські «воєнкори» Олена Бобкова, Ренат Шавло, Олексій Гавриш і Дмитро Макеєв, ексрадниця ватажка «ЛНР» Юлія Величко, «омбудсман» на окупованій Росією Херсонщині Сергій Георгієв, власники казино Pin-Up Ігор і Марина Ільїни.

Також Володимир Зеленський підписав указ № 613/2025, який синхронізує в Україні цьогорічні санкції Канади. Під обмеження потрапили 139 фізичних осіб та компаній, що працюють на російську війну.

Санкції стосуються громадян Росії, Хорватії, Австрії, США, України, Білорусі та Ірану.

Серед юридичних осіб — компанії з Росії, Швейцарії, ОАЕ, Сінгапуру, Малі, Судану Латвії, Німеччини, Китаю, Білорусі, Кіпру та Центральноафриканської Республіки.

Ідеться про 74 фізичних і 65 юридичних осіб, які причетні до промислової та енергетичної галузей РФ, російського ВПК, пропаганди російських наративів за кордоном, інформаційних операцій проти України, а також про представників органів державної влади Росії та силових структур Білорусі.

Зокрема, це:

«Олчіпс», що постачає в РФ товари подвійного призначення, як-от мікроелектроніка;

китайські «Хенгуе Тек» — постачальник електронних інтегральних схем — і «Вай-ел-ейч Електронікс Ейч-кей Ко» — дистриб’ютор електронних компонентів;

кіпрський «Азія Шіппінг Холдинг» — власник суден, які перевозять зброю та боєприпаси з КНДР до РФ;

«Парамаунт Енерджі енд Коммодітіс СА», що пов’язана з російською торгівлею нафтою;

особи, дотичні до компанії «Трансморфлот» та Архангельського морського порту.

«Ці санкції також уже частково синхронізовані у європейських партнерів. Україна продовжить працювати над синхронізацією санкцій інших союзників, а також разом із партнерами готує рішення щодо синхронізації українських санкцій у юрисдикціях партнерів», — йдеться у повідомленні на сайті українського президента.

Нагадаємо, Європейський Союз налаштований і надалі чинити тиск на Росію. Наступний, 19-й пакет санкцій, буде ухвалено на початку вересня.