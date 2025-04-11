Зеленський запровадив санкції проти проросійських пропагандистів: хто в переліку

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти проросійських пропагандистів.

Відповідний указ опубліковано в п’ятницю, 11 квітня, на сайті президента.

До списку потрапили 71 особа та 18 проросійських медіа.

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Серед відомих осіб у цьому списку — колишній керівник каналу «112» Артем Марчевський, політологи Вадим Карасьов та Андрій Мішин, а також телеведучий і блогер Олександр Шелест.

Санкції також торкнулися донбаських журналістів Рамиля Замдиханова та Ігоря Гомольського, а також російських пропагандистів, зокрема воєнного кореспондента Олександра Сладкова та головного редактора сайту «Украина.ру» Іскандера Хісамова.

Під обмеження потрапив також український продюсер Юрій Бардаш, який перебрався до Росії.

Серед проросійських медіа, які потрапили під санкції — проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина».

Нагадаємо, раніше до санкційного списку РНБО потрапило 5 осіб, серед яких і п’ятий президент та чинний народний депутат Петро Порошенко.