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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський запровадив санкції проти власника онлайн-казино, екснардепа та сина Богуслаєва (увесь список)

Санкції передбачають блокування активів, обмеження на торговельні операції, анулювання ліцензій та інші обмежувальні заходи, передбачені законодавством.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження нових персональних санкцій проти низки осіб, пов’язаних із державою-агресором Росією.

Відповідні укази №344/2025 та №345/2025 оприлюднені на сайті глави держави 25 травня.

Під обмеження потрапив власник російського онлайн-казино Pin-Up Дмитро Пунін, а також пов’язані з ним фізичні та юридичні особи, включно з низкою організацій, пов’язаних із Pin-Up.

Санкції також введено проти:

  • Олександра Богуслаєва — сина колишнього президента компанії “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва, якого звинувачують у співпраці з РФ;

  • Ігоря Мосійчука — колишнього народного депутата України;

  • Ахмеда Дудаєва — міністра з національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Чечні;

  • Сергія Лалакина — члена наглядової ради Спілки десантників Росії;

  • Ростислава Шапошнікова — російського блогера, відомого поширенням прокремлівської пропаганди.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження на торговельні операції, анулювання ліцензій та інші обмежувальні заходи, передбачені законодавством.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Олексія Арестовича.

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