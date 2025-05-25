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Зеленський запровадив санкції проти власника онлайн-казино, екснардепа та сина Богуслаєва (увесь список)
Санкції передбачають блокування активів, обмеження на торговельні операції, анулювання ліцензій та інші обмежувальні заходи, передбачені законодавством.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження нових персональних санкцій проти низки осіб, пов’язаних із державою-агресором Росією.
Відповідні укази №344/2025 та №345/2025 оприлюднені на сайті глави держави 25 травня.
Під обмеження потрапив власник російського онлайн-казино Pin-Up Дмитро Пунін, а також пов’язані з ним фізичні та юридичні особи, включно з низкою організацій, пов’язаних із Pin-Up.
Санкції також введено проти:
Олександра Богуслаєва — сина колишнього президента компанії “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва, якого звинувачують у співпраці з РФ;
Ігоря Мосійчука — колишнього народного депутата України;
Ахмеда Дудаєва — міністра з національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Чечні;
Сергія Лалакина — члена наглядової ради Спілки десантників Росії;
Ростислава Шапошнікова — російського блогера, відомого поширенням прокремлівської пропаганди.
Санкції передбачають блокування активів, обмеження на торговельні операції, анулювання ліцензій та інші обмежувальні заходи, передбачені законодавством.
Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Олексія Арестовича.