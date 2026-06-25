Зеленський затвердив 40-денну операцію для примусу Росії до миру

Володимир Зеленський і Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою СБУ генерал-майором Євгенієм Хмарою затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресорку, метою якої є спонукання Росії до закінчення війни.

Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах.

За словами президента, він заслухав доповідь керівника Служби безпеки щодо реалізації плану «далекобійних санкцій», «санкцій середньої дальності», а також роботи Центру спеціальних операцій «Альфа» на фронті.

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«Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни», — наголосив Зеленський.

Президент також зазначив ефективність підрозділів СБУ у виконанні бойових завдань та захисті українських позицій.

«Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. ЦСО "Альфа" є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта», — зазначив глава держави.

Окрім питань, пов’язаних із діями проти Росії та роботою спецпідрозділів, під час зустрічі окремо обговорювалися виклики у сфері внутрішньої безпеки України.

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«Окремо обговорили виклики у внутрішній безпеці України», — повідомив президент.

Нагадаємо, українська розвідка фіксує суттєве погіршення ситуації в Росії після серії далекобійних ударів по її території, а також зростання рівня тривожності серед росіян, який, за даними внутрішніх російських документів, перевищує показники, зафіксовані під час Курської операції.

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