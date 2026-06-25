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Зеленський затвердив 40-денну операцію для примусу Росії до миру
Український президент заслухав доповідь керівника Служби безпеки щодо реалізації плану «далекобійних санкцій».
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою СБУ генерал-майором Євгенієм Хмарою затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресорку, метою якої є спонукання Росії до закінчення війни.
Про це глава держави повідомив у своїх соціальних мережах.
За словами президента, він заслухав доповідь керівника Служби безпеки щодо реалізації плану «далекобійних санкцій», «санкцій середньої дальності», а також роботи Центру спеціальних операцій «Альфа» на фронті.
«Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни», — наголосив Зеленський.
Президент також зазначив ефективність підрозділів СБУ у виконанні бойових завдань та захисті українських позицій.
«Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. ЦСО "Альфа" є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта», — зазначив глава держави.
Окрім питань, пов’язаних із діями проти Росії та роботою спецпідрозділів, під час зустрічі окремо обговорювалися виклики у сфері внутрішньої безпеки України.
«Окремо обговорили виклики у внутрішній безпеці України», — повідомив президент.
Нагадаємо, українська розвідка фіксує суттєве погіршення ситуації в Росії після серії далекобійних ударів по її території, а також зростання рівня тривожності серед росіян, який, за даними внутрішніх російських документів, перевищує показники, зафіксовані під час Курської операції.