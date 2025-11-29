Зеленський затвердив новий склад делегації України для переговорів про мир: хто її очолив

Секретар РНБО Рустем Умєров / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру.

Відповідний Указ №869/2025 від 28 листопада 2025 року був оприлюднений на сайті Офісу президента.

Документом частково змінено попередній склад делегації, сформований 22 листопада. Очолить переговорну групу секретар РНБО Рустем Умєров.

До оновленого складу увійшли:

Рустем Умєров — секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;

Олександр Бевз — радник Кабінету Президента України Офісу Президента;

Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки МОУ;

Андрій Гнатов — начальник Генерального штабу Збройних Сил України;

Олег Іващенко — голова Служби зовнішньої розвідки України;

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України;

Євгеній Острянський — перший заступник секретаря РНБО;

Олександр Поклад — заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР МОУ.

Глава держави також повідомив, що секретар РНБО й очільник української делегації Рустем Умєров разом із командою вже прямує до Сполучених Штатів. Президент заявив, що чекає на доповідь делегації після завершення роботи цієї неділі.

«Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке — оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру. Слава Україні!», — написав Зеленський.

Раніше президент повідомив про підготовку до переговорів зі Сполученими Штатами, які відбудуться найближчим часом. Згодом Bloomberg заявило, що українська делегація вирушила до Сполучених Штатів Америки для обговорення мирного плану, запропонованого президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше українську переговорну групу, яка займалася питаннями мирного врегулювання з Росією, очолював колишній голова ОП Андрій Єрмак. Однак 28 листопада Володимир Зеленський звільнив Єрмака з посади керівника Офісу після його заяви та проведених НАБУ обшуків.

За інформацією видання Axios, Андрій Єрмак подав заяву про відставку за день до запланованої поїздки до Маямі, де мав зустрітися з командою президента США Дональда Трампа для продовження перемовин щодо мирного врегулювання.