Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить зрушень у позиції російської сторони.

Про це глава держави сказав за підсумками розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

«Цими днями активність дипломатії надвисока. Втім не бачимо зрушень у російській позиції», — вважає Зеленський.

Реклама

На його думку, росіяни не хочуть припиняти вбивства, інвестують у війну і навʼязують ідею «обміну» української території на українську територію.

Натомість Україна не отримує ніяких гарантій безпеки. РФ тим часом матиме більш зручні позиції для поновлення війни.

«Усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. І наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку», — заявив Зеленський.

В іншій розмові з Макроном, Зеленський наголосив на важливості, «щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз».

Реклама

«Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй», — підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Сьогодні президент Зеленський фактично відхилив пропозицію президента Трампа, пославшись на Конституцію України, яка говорить, що українська територія є неподільною та недоторканною.

У The New York Times вважають, що заява Зеленського про відмову від пропозиції Трампа може роздратувати Трампа.