Зеленський змінив думку про завершення політичної кар’єри: від чого це залежатиме

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість своєї участі в нових президентських виборах, якщо вони відбудуться паралельно з референдумом щодо мирної угоди під час режиму припинення вогню.

Про нові сценарії він розповів в інтерв’ю американському виданню Axios у вівторок, 17 лютого.

«Побачимо, чого хочуть люди»

У розмові з журналістами Зеленський припустив, що будь-які вибори можуть відбутися в умовах «крихкого припинення вогню». У такому сценарії він розглядає можливість бути кандидатом.

«Це залежатиме від людей. Побачимо, чого вони хочуть», — зазначив президент.

Видання зазначає, що остаточно нічого не вирішено, але розглядається варіант проведення нових президентських виборів одночасно з загальнонаціональним референдумом, на якому українці мають схвалити або відхилити умови мирної угоди.

Абсурдні умови Кремля

Однак організація такого голосування стикається з серйозними перепонами з боку Москви. За словами Зеленського, наразі Росія погоджується лише на одноденне припинення вогню для того, щоб Україна могла організувати волевиявлення.

Український лідер вважає таку позицію «абсурдною» і можливою ознакою того, що Москва не готова до справжнього миру. На його думку, для повноцінної організації процесу та проведення загальнонаціонального голосування необхідно щонайменше 60 днів тиші, а не один день.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не має наміру оголошувати вибори 24 лютого. Президент наголосив, що виборчий процес можливий лише після припинення вогню та отримання гарантій безпеки.