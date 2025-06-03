Зеленський змінив військових командувачів: хто очолив Сили безпілотних систем та ДШВ

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський замінив частину військового командування. Відповідні президентські укази були опубліковані на сайті ОПУ у вівторок, 3 червня.

Так, командувачем Сил безпілотних систем замість Вадима Сухаревського призначили Роберта «Мадяра» Бровді, а Сухаревський став заступником командувача оперативного командування «Схід».

Десантно-штурмові війська замість Ігоря Скибюка очолить Олег Апостол. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.

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Президент також звільнив з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого. Відтепер президентським указом генерала Драпатого призначено командувачем об’єднаних сил ЗСУ.

Ще однією кадровою зміною стало звільнення з посади заступника командувача Нацгвардії Олександра Білоуса.

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував зміни у військовому керівництві. Він зауважив, що ці важливі кадрові рішення допоможуть «зміцнити наші сили на фронті».

«Михайло Драпатий призначений командувачем Об’єднаних Сил. Після довгих обговорень, вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил — рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців», — зауважив міністр.

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Щодо призначення Роберта Бровді новим командувачем КСБС, Умєров зазначив, що досвід роботи «Мадяра» з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування. Водночас перед Вадимом Сухаревським було поставленеважливе завдання модернізувати командування «Схід», впроваджуючи нові підходи і зміни.

«Усі ці зміни мають одну мету — посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби», — пояснив Рустем Умєров.

Нагадаємо, два дні тому генерал Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.