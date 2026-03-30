Зеленський знову хоче купити реактори для ХАЕС у Болгарії: що відомо

Зеленський підтверджує готовність викупити у Болгарії два атомні енергоблоки для розширення потужностей вітчизняних АЕС.

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський та Андрей Гюров обговорили перспективи добудови Хмельницької АЕС

Володимир Зеленський та Андрей Гюров обговорили перспективи добудови Хмельницької АЕС

Україна готова до продовження співробітництва з Болгарією щодо купівлі енергоблоків для атомних станцій.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з т.в.о. голови уряду Болгарії Андреєм Гюровим, який прибув до Києва з офіційним візитом.

«На мій погляд, ми просто подаємо сигнал, що готові до продовження співробітництва у напрямку енергоблоків для атомних станцій. Чому? У нас є атомні станції, усе це прораховано. Ця енергетика є відносно дешевою і могла б допомагати як українцям, так і забезпечувати експорт до інших країн, включаючи Південно-Східну Європу та Молдову, яка нині відчуває значний дефіцит. Сьогодні ми не можемо повною мірою це реалізувати — бракує потужностей. Водночас уся необхідна інфраструктура вже побудована», — сказав глава держави.

На його думку, два енергоблоки, які можуть приносити користь Україні та Болгарії, генерувати доходи й допомагати людям, мають працювати.

«Втім, наразі рішення залишається за болгарською стороною. Безумовно, існують свої виклики й часові межі для його ухвалення», — підсумував Зеленський.

Позиція болгарської сторони

Гюров визнав, що питання купівлі реакторів можна вирішити, однак потрібно дочекатися виборів в Болгарії.

«Я не думаю, що ціна — це головна проблема станом на зараз. Питання в тому, що, як ви знаєте, Болгарія чекає на вибори за три тижні, тому наш проміжний уряд, він має головне завдання підготувати справедливі і чесні вибори. Звичайно, ми активно спілкуємося з нашими енергетичними партнерами. Тут в Україні ми обговорюємо можливості передавання власності цих реакторів Україні. В цей момент є голосування в парламенті, яке каже про те, що будь-яке передавання власності має бути затверджене парламентом», — пояснив він.

Нагадаємо, 19 квітня у Болгарії мають пройти дострокові парламентські вибори.

Що відомо про ядерні реактори Болгарії для України

Нагадаємо, що 2023 року, в день візиту президента Зеленського до Софії, Болгарія погодилася продати Україні два реактори ВВЕР-1000, які раніше купувала у Росії. Їх мали встановити на Хмельницькій АЕС — добудувати 3 та 4 енергоблоки. За цю угоду Україна мала заплатити 600 млн євро.

Зрештою, Болгарія передумала продавати ядерні реактори Україні.

