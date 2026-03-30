Зеленський знову хоче купити реактори для ХАЕС у Болгарії: що відомо

Володимир Зеленський та Андрей Гюров обговорили перспективи добудови Хмельницької АЕС

Україна готова до продовження співробітництва з Болгарією щодо купівлі енергоблоків для атомних станцій.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з т.в.о. голови уряду Болгарії Андреєм Гюровим, який прибув до Києва з офіційним візитом.

«На мій погляд, ми просто подаємо сигнал, що готові до продовження співробітництва у напрямку енергоблоків для атомних станцій. Чому? У нас є атомні станції, усе це прораховано. Ця енергетика є відносно дешевою і могла б допомагати як українцям, так і забезпечувати експорт до інших країн, включаючи Південно-Східну Європу та Молдову, яка нині відчуває значний дефіцит. Сьогодні ми не можемо повною мірою це реалізувати — бракує потужностей. Водночас уся необхідна інфраструктура вже побудована», — сказав глава держави.

На його думку, два енергоблоки, які можуть приносити користь Україні та Болгарії, генерувати доходи й допомагати людям, мають працювати.

«Втім, наразі рішення залишається за болгарською стороною. Безумовно, існують свої виклики й часові межі для його ухвалення», — підсумував Зеленський.

Позиція болгарської сторони

Гюров визнав, що питання купівлі реакторів можна вирішити, однак потрібно дочекатися виборів в Болгарії.

«Я не думаю, що ціна — це головна проблема станом на зараз. Питання в тому, що, як ви знаєте, Болгарія чекає на вибори за три тижні, тому наш проміжний уряд, він має головне завдання підготувати справедливі і чесні вибори. Звичайно, ми активно спілкуємося з нашими енергетичними партнерами. Тут в Україні ми обговорюємо можливості передавання власності цих реакторів Україні. В цей момент є голосування в парламенті, яке каже про те, що будь-яке передавання власності має бути затверджене парламентом», — пояснив він.

Нагадаємо, 19 квітня у Болгарії мають пройти дострокові парламентські вибори.

Що відомо про ядерні реактори Болгарії для України

Нагадаємо, що 2023 року, в день візиту президента Зеленського до Софії, Болгарія погодилася продати Україні два реактори ВВЕР-1000, які раніше купувала у Росії. Їх мали встановити на Хмельницькій АЕС — добудувати 3 та 4 енергоблоки. За цю угоду Україна мала заплатити 600 млн євро.

Зрештою, Болгарія передумала продавати ядерні реактори Україні.