Зеленський знову скористався аеропортом у Польщі: чи завершився дипломатичний бойкот

Зеленський вилетів із Жешува вперше з літа / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні скористався польським аеропортом для запланованого візиту за кордон. У сусідній Польщі одразу звернули на це увагу, адже Зеленський тривалий час бойкотував аеропорти Польщі через дипломатичну кризу. У польських ЗМІ постало питання про те, чи припинився бойкот з боку Зеленського.

Про це пишуть WP Wiadomości.

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Зеленський скористався польським аеропортом: чи припинився бойкот

Уперше від початку літа Володимир Зеленський вилетів з аеропорту у Жешуві. Він попрямував до Лондона на зустріч з королем Чарльзом III. Пауза у використанні польського аеропорту виникла на початку літа, коли дипломатичні відносини Польщі та України загострилися через ОУН-УПА та перейменування підрозділу українських військових.

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Прессекретар українського президента Сергій Никифоров уточнив, що йдеться про перший випадок від червня поточного року, коли Володимир Зеленський попрямував з території Польщі до іншої країни.

Водночас речник нагадав, що Зеленський відвідував Польщу й після цього, коли в липні у Любліні відбулися його переговори з очільником польського уряду Дональдом Туском.

Оскільки Жешув тривалий час залишався головним логістичним хабом для міжнародних візитів українських посадовців, повернення до використання цього маршруту може вказувати на поступовий вихід із дипломатичного глухого кута.

Через що почався бойкот

Приводом для серйозного дипломатичного скандалу між Києвом та Варшавою стало рішення Володимира Зеленського присвоїти одній із військових частин ім’я діячів УПА. У відповідь на це польський президент Кароль Навроцький позбавив очільника української держави найвищої нагороди — Ордена Білого Орла. Наступного ж дня український лідер відправив орден назад до Варшави, скориставшись «Новою поштою».

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Слідом за ним від Ордена Білого Орла публічно відмовилися колишні президенти України: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Інші державні відзнаки Польщі відправили назад очільник МЗС Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Ігор Жовква та посол України у Варшаві Василь Боднар.

Історична спадщина Української повстанської армії залишається одним із найгостріших питань у діалозі двох народів. Дослідники з Польщі наголошують, що в липні 1943 року бійці УПА провели організовані атаки на близько 150 польських поселень на Волині. Офіційна Варшава трактує ці події як геноцид, тоді як чимало українських науковців та політиків розглядають їх як частину масштабного симетричного конфлікту, провину за який несуть обидві сторони.

В українській колективній пам’яті ОУН та УПА посідають місце визвольних організацій, які виборювали державність та чинили постійний та відчайдушний опір СРСР.

Зеленський прилетів до Великої Британії: що він там робитиме

Нагадаємо, у середу, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув із візитом до Великої Британії, про що повідомив у своєму Telegram-каналі.

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У межах поїздки в глави держави заплановано аудієнцію у короля Чарльза III та зустріч із прем’єр-міністром Енді Бернемом.

За словами Зеленського, сторони обговорять широкий спектр безпекових питань і підготують рішення, які мають посилити Україну.

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