Зеленський жорстко потролив росіян через підготовку до 9 травня і нові санкції: що заявив

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запровадження Великою Британією нових санкцій проти Росії, іронічно зауваживши проблеми з доступом до інформації в Москві напередодні 9 травня.

Про це Володимир Зеленський написав у своїх соцмережах.

Зеленський підкреслив, що попри намагання Кремля приховати правду, агресор щодня відчуває втрати.

«Хоч у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, але вони все одно відчувають, що втрачають кожного дня», — зазначив президент.

Також додав, що новий пакет обмежень від Лондона спрямований проти 35 фізичних та юридичних осіб. Йдеться про суб’єктів, які забезпечують виробництво російських дронів та займаються вербуванням іноземців для війни проти України. За даними розвідки, організатори використовували шахрайські схеми для відправки на фронт громадян країн Близького Сходу та Північної Африки.

«Шахрайськими методами вони відправляли на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу. Наші розвідки давно вивчають це питання, тому цього місяця будуть і нові рішення в цьому напрямі, і наступні санкційні кроки від Британії», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував партнерам за рішучість, зауваживши, що ці кроки доповнюють українські «далекобійні санкції».

«Дякуємо, Британіє! Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати», — підсумував Зеленський.

