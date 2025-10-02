Зеленський жорстко відповів Орбану на пропозицію "партнерства": що заявив

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський рішуче відповів прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на його пропозицію про «стратегічне партнерство» як альтернативу повноправному членству України в Європейському Союзі.

Про це він заявив під час пресконференції в Данії.

Зеленський наголосив, що ніхто не зможе заблокувати наближення України до ЄС, оскільки це «воля країни» та «рішення Європи».

«Ніхто не може це блокувати. Тому що це воля країни і, відповідно, рішення Європи бачити Україну у складі Європейського Союзу в майбутньому», — заявив Президент.

Зеленський відкрито визнав, що Україна має «проблеми з Угорщиною», пов’язані з позицією прем’єра. Він пояснив таку поведінку Орбана майбутніми виборами в Угорщині.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до Євросоюзу, адже в такому разі країни-члени об’єднання повинні будуть виплачувати Києву гроші за різними програмами.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів ЄС в Копенгагені різко висловився на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у зриві обговорень щодо потреб блоку у сфері безпеки.

Також Віктор Орбан заявляв, Європі нібито не варто сприймати Росію як загрозу. Натомість варто звернути увагу на загрозу економічної стагнації та втрати конкурентоспроможності.