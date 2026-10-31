Зеленський жорстко відреагував на атаки РФ по енергетиці України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари РФ по енергетиці України.

Про це йдеться у повідомленні в Телеграм.

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«Учора ввечері російські „Шахеди“ вдарили по ТЕЦ у Києві. На Дніпровщині тільки за цю ніч були удари по чотирьох електропідстанціях. Під ранок у Шостці російський дрон вдарив по ТЕЦ. У Дніпрі та Харкові були удари по залізничній інфраструктурі. На Дніпровщині Росія атакувала й об’єкт газорозподілу», — зазначив він.

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© ДСНС

Зі слів президента, ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів і роблять все для відновлення електропостачання.

«Світ бачить, як Росія щодня робить мішенями цивільну інфраструктуру. І всі, хто не хоче побачити, як ця російська ескалація може піти далі в Європі, мають допомагати Україні. Потрібні сильні кроки дійсно в напрямку миру. Це санкції проти агресора й нові пакети підтримки України. Дякую всім, хто допомагає», — додав він.

Нагадаємо, російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти Дніпропетровщини, внаслідок чого два об’єкти ДТЕК Дніпровські електромережі зазнали серйозних пошкоджень.

У Києві склалася вкрай складна ситуація з електропостачанням. У деяких районах світло можуть вмикати лише на півтори години на добу.

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