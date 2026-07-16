Зеленський зробив Федорову неочікувану пропозицію з новою посадою: перші деталі

Михайло Федоров / © Getty Images

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Михайло Федоров повідомив, що отримав від президента Володимира Зеленського пропозицію залишитися працювати в команді влади.

Про це він сказав під час брифінгу.

Федоров розповів, що напередодні мав особисту розмову з главою держави. За його словами, президент запропонував йому стати радником або знайти інший формат роботи в команді.

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«Нормальна була розмова вчора з президентом. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади», — заявив Федоров.

Водночас Федоров повідомив, що не погодився на запропонований варіант.

За словами Федорова, для нього питання ніколи не полягало в тому, щоб будь-що залишитися на державній посаді. Він наголосив, що не прагнув ані отримати міністерське крісло, ані зберегти його після кадрових змін.

Заяви Федорова — останні новини

Нагадаємо, Федоров заявив, що погодився з рішенням президента не змінювати головкома Олександра Сирського. Однак, за його словами, команда Федорова зіткнулася з блокуванням усіх ініціатив. Він звинуватив Сирського в плетінні інтриг, поширенні чуток про «замовлені кампанії» та сіянні розколу замість об’єднання зусиль для перемоги.

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Також Федоров заявив, що для викорінення корупції та скандалів на кшталт «Скелі» потрібно змінити керівництво ЗСУ — замінити головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Він відкинув звинувачення в причетності до скандалу навколо полку «Скеля» і наголосив, що проблема в системі, яку необхідно змінити.

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