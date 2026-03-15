Зеленський зробив несподівану оцінку наступу російської армії

На початку весни Росія планувала розпочати повноцінний наступ, але ці плани, очевидно, провалилися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у суботу, 14 березня, передає «Інтерфакс-Україна».

У своїй заяві він почилався на доповіді українського військового командування.

«Якщо цитувати наше військове командування, весняна кампанія у росіян вже провалилась. Тому що вона планувалася на початок весни вже наповну», — сказав президент.

При цьому Зеленський наголосив на змінах у веденні війни державою-агресоркою, у якій практично немає зимових пауз.

«Пауз великих у „рускіх“ немає — змінилась війна. У перший рік всі терпіли до зими, тому що розуміли: взимку немає якихось наступальних дій. Вже все змінилось», — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська готують особовий склад і бронетехніку до ймовірного наступу на Слов’янському напрямку в Донецькій області.

На Слов’янському напрямку росіяни застосовують тактику малих груп, які використовують уночі антитепловізійні плащі та рельєф для прихованого пересування.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що на Слов’янському напрямку Сили оборони не тільки стримали наступ окупантів, але й змогли просунутися. Успіху було досягнуто завдяки оперативним резервам у складі штурмових та десантно-штурмових підрозділів. Сприятливою була погода, яка дала можливість масово використовувати безпілотники.

Безпілотники стають ключовою зброєю України у війні проти Росії. Експерти кажуть, що нова стратегія дронів уже змінює баланс сил на фронті.