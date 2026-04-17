Зеленський зробив нову заяву про повернення українців з-за кордону
За словами глави держави, існують кілька важливих чинників для того, щоб українці поверталися додому.
Аби громадяни України, які перебувають за кордоном, повернулися додому, дуже важливою є безпека. Це — пріоритет №1.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у коментарі україномовній медійній платформі Net in Nederland.
З його слів, інші важливі та пріоритетні чинники — це відновлення України та робочі місця.
«Великий план щодо відновлення, який ми будемо робити з нашими партнерами-європейцями, дай Боже, європейці з американцями. Це дуже важливо. Це — робочі місця. Нам потрібно, щоб наші таланти поверталися», — наголосив президент.
Повернення чоловіків — заява Зеленського
В інтерв’ю телеканалу ZDF Володимир Зеленський висловився про те, що хотів би, аби молоді українські чоловіки поверталися додому з Німеччини. Однак, додав він, в Україні діє закон, який дозволяє виїзд тим, хто не підлягає мобілізації.
«В Україні діє закон — чоловіки, які не призовники, можуть вільно виїжджати… Я не можу заборонити людям вільно пересуватися», — сказав глава держави.