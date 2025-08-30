Зеленський зробив першу заяву про вбивство Парубія у Львові

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому повідомили про вбивство колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

Про це президент написав у своєму Telеgram-каналі.

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та запеіняє, що всі сили залучено для пошуку вбивці.

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, політика, громадського діяча та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія вбили близько опівдня 30 серпня у Сихівському районі Львова. За непідтвердженими даними, вбивця був замаскований під курʼєра доставки їжі та втік. В політика зробили одразу кілька пострілів і він помер до приїзду швидкої.

Хто такий Андрій Парубій

Андрій Парубій — український політик і громадський діяч, який відіграв помітну роль у становленні сучасної української державності. Народився 31 січня 1971 року у Львові. За освітою — історик, навчався у Львівському університеті. Ще з 1980-х років активно долучався до національно-демократичного руху, був співзасновником Народного Руху України та одним із організаторів студентського голодування 1990 року («Революція на граніті»).

У подальші роки Парубій займався політикою та громадською діяльністю, обирався народним депутатом від кількох політичних сил. У 2014 році брав участь у Революції Гідності, а після втечі Януковича обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Від 2016 до 2019 року — Голова Верховної Ради України, де відзначався як один із ключових парламентських спікерів періоду реформ і співпраці з західними партнерами.

Відомий своєю чіткою проукраїнською та антиросійською позицією, підтримкою курсу на інтеграцію України до ЄС і НАТО.

У 2025 році продовужував вести активну політичну діяльність та був: