- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 411
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський зробив тривожну заяву про ракети "Орешнік" у Білорусі: що відомо
Зеленський заявив, що російські комплекси «Орешнік» у Білорусі є глобальною загрозою.
Розміщення російських ракетних комплексів «Орешнік» на території Білорусі створює небезпечний прецедент для світової безпеки. Україна вже готує спільну відповідь на ці дії разом з міжнародними партнерами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережах, посилаючись на нові дані Служби зовнішньої розвідки.
«Розвідка здобула більше деталей щодо цього, і важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу і створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей», — наголосив президент.
За його словами, нові розвіддані містять уточнену інформацію про присутність та специфіку розміщення цих комплексів у сусідній державі.
Нагадаємо, за інформацією розвідки, Росія нарощує виробництво балістичної ракети «Орешнік». Це частина стратегії посилення її військового потенціалу.
Раніше президент Володимир Зеленський розкрив деталі розміщення «Орешніка» в Білорусі.
Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що може отримати від російського диктатора Володимира Путіна десять ракетних комплексів «Орешнік».