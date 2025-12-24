ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
411
1 хв

Зеленський зробив тривожну заяву про ракети "Орешнік" у Білорусі: що відомо

Зеленський заявив, що російські комплекси «Орешнік» у Білорусі є глобальною загрозою.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Розміщення російських ракетних комплексів «Орешнік» на території Білорусі створює небезпечний прецедент для світової безпеки. Україна вже готує спільну відповідь на ці дії разом з міжнародними партнерами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережах, посилаючись на нові дані Служби зовнішньої розвідки.

«Розвідка здобула більше деталей щодо цього, і важливо, щоб партнери теж це знали та враховували у своїх захисних кроках. Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу і створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей», — наголосив президент.

За його словами, нові розвіддані містять уточнену інформацію про присутність та специфіку розміщення цих комплексів у сусідній державі.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, Росія нарощує виробництво балістичної ракети «Орешнік». Це частина стратегії посилення її військового потенціалу.

Раніше президент Володимир Зеленський розкрив деталі розміщення «Орешніка» в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що може отримати від російського диктатора Володимира Путіна десять ракетних комплексів «Орешнік».

