Зеленський зробив важливу заяву про обмін територіями: що мають зробити США

Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому питання гарантій безпеки для України є першочерговим і його не можна відкласти «на потім». За його словами, українське суспільство не готове вірити абстрактним обіцянкам, адже надто дорого країна вже заплатила за попередні гарантії.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для Politico.

Президент наголосив, що вимагати компромісу від людей, які перебувають під ударами і не є агресорами, несправедливо. Особливо без чіткої відповіді, що саме вони отримають натомість.

«Коли ви хочете компроміс від людей, які під ударами, які самі не є агресорами, що ви їм даєте? Вони нікому не довіряють. Вони нікому не довіряють, тому що в нас був Будапештський меморандум. Це були гарантії безпеки. Ми віддали нашу ядерну та іншу зброю. Багато літаків — десятки. Ми віддали їх і отримали гарантії безпеки суверенітету й незалежності», — зауважує Зеленський.

Глава держави підкреслив, що історичний досвід навчив українців бути реалістами, а не жити ілюзіями.

«У підсумку в нас немає цієї зброї, і в нас немає гарантій безпеки. Ніхто не захищав нашу незалежність. Це правда. І саме тому зрозуміло, чому люди не довіряють. Вони не живуть у світі фантазій. Вони — реалісти, і вони багато втратили: своїх рідних, свої домівки, свій спосіб життя», — зазначив голова держави.

З огляду на це, за словами президента, першочерговим має бути чітке й зрозуміле оформлення гарантій безпеки від партнерів, зокрема від Сполучених Штатів Америки. І лише після цього можна говорити про будь-які політичні компроміси.

«Саме тому люди мають побачити, якими будуть гарантії безпеки. Що буде, якщо прийде Росія? Багато з них запитують не: "Що буде, якщо вони прийдуть?" Вони запитують: "Що буде, коли вони прийдуть знову?" Бо вони впевнені, що росіяни прийдуть знову. І вони просто кажуть: "Ні, ми не тікатимемо. Ми просто хочемо почути, що це означає. Яка ціна? Що означають гарантії безпеки від світового лідера — Сполучених Штатів Америки?"» — зазначив український лідер.

Він наголосив, що американці готують гарантії безпеки.

«Але вони сказали: спершу — цей обмін територіями чи щось таке, а потім — гарантії безпеки. Я вважаю, що спершу мають бути гарантії безпеки. Друге. Те, що ми готові до компромісу, не означає, що ми віддамо наші території. На який компроміс ми готові? Не на той, який дасть Росії можливість швидко відновитись і знову прийти та окупувати нас. Це важливо», — переконаний президент.

Зеленський окремо зауважив, що гарантії безпеки почнуть діяти після через рішення Конгресу США. На його переконання, саме сильний і чіткий сигнал від Вашингтона та європейських партнерів здатен повернути людям відчуття захищеності. У чому причина страху партнерів — Зеленський не розуміє.

«Ми можемо підписати з лідерами документ про гарантії безпеки для України. Це сильний сигнал для людей: Америка допомагатиме й підтримуватиме, з вами будуть європейці, якщо Росія знову прийде. А потім можете говорити з українцями про те, на що вони готові», — вважає лідер.

Україна, підсумував президент, вдячна всім союзникам, які підтримують її у війні проти Росії та допомагають дипломатично наближати справедливе завершення війни.

Гарантії безпеки від США: чи спрацюють

Як написали у ISW, Кремль не збирається дотримуватися майбутніх домовленостей, навіть якщо вони підкріплені гарантіями безпеки від США чи НАТО.

Росія планує визнати будь-які мирні угоди недійсними, якщо вони укладені з невигідним їй урядом України. Кремль активно просуває тезу про «нелегітимність української влади», щоб потім оголосити угоди з нею «необов’язковими». Москва працює над юридичним підґрунтям для майбутніх претензій і повторного застосування сили.

Кремлівські еліти формують аргументацію для подальшої агресії, включно з маніпуляціями навколо виборів в Україні, щоб мати привід відмовитися від угод та повторно напасти у майбутньому.

ISW наводить історичні приклади, як Москва вже раніше використовувала угоди (наприклад, Мінські домовленості або Будапештський меморандум) не для миру, а для перегрупування та наступної агресії. І, схоже, ворог намагається «провернути» це і зараз.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо гарантій безпеки для держави. Цим документом запускається підготовка міжнародних угод про довгострокові безпекові зобов’язання партнерів і механізми реагування у разі повторної агресії з боку Росії.

Влада наголошує: гарантії мають бути конкретними та юридично оформленими. Крім того, участь США є визначальною для забезпечення стійкого миру.