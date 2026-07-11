Зеленський зробив важливу заяву про Волинську трагедію: що зміниться вже за два дні

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна зацікавлена у прискоренні пошукових та ексгумаційних робіт на місцях поховань жертв Волинської трагедії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що встановлення повної правди та гідне вшанування загиблих є спільним обов’язком.

Реклама

У своєму зверненні глава держави нагадав, що цього дня Україна та Польща традиційно вшановують пам’ять мирних жителів, які загинули під час подій Другої світової війни на Волині. Представники обох держав взяли участь у спільних молитвах як в Україні, так і в Польщі.

Президент повідомив, що вже найближчим часом розпочнеться новий етап робіт.

«Україна робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо убитих у ті роки: там, де були села і де були загиблі, проводяться пошукові роботи. Україна зацікавлена, щоб їх прискорити. Вже за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території сіл Острівки та Воля Островецька. Повна правда та християнське вшанування загиблих — це те, що потрібно», — сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що сьогодні Україна та Польща мають спільного ворога, який становить загрозу для обох держав.

Реклама

«Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів — майбутнє України, Польщі, майбутнє всієї нашої Європи», — підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, саме збереження історичної пам’яті, встановлення фактів і взаємна повага мають зміцнювати партнерство між Україною та Польщею, особливо в умовах триваючої російської агресії.

Волинська трагедія — останні новини

Нагадаємо, Андрій Сибіга заявив, що що Київ досягнув прогресу з Польщею в чутливих історичних питаннях і підтримує здійснення ексгумацій.

До слова, раніше колишній президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що більшість українців не знайома з історією Волинської трагедії, і висловив стурбованість через присутність у деяких українців символіки, пов’язаної з Бандерою.

Реклама

Новини партнерів