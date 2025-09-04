- Дата публікації
Зеленський зробив важливу заяву щодо вступу України в ЄС
Членство в ЄС є ключовим елементом гарантій безпеки для України.
Після саміту Коаліції охочих, який відбувся 4 вересня в Парижі, членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.
Він наголосив, що членство в ЄС — це «обов’язкові економічні, політичні і геополітичні гарантії безпеки» для України.
«У нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт», — сказав президент України.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський також зазначив, що під час саміту Коаліції охочих було досягнуто розуміння основи для реальних гарантій безпеки, які почнуть діяти уже зараз, в умовах війни. Йдеться про підтримання української армії зброєю та фінансуванням.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після саміту Коаліції охочих у Парижі назвав спроможність української армії стримувати російську агресію — найбільш важливою гарантією безпеки для України.
Президентка Єврокомісії Уосула фон дер Ляєн заявила про нову еру безпеки, в якій Україна повинна перетворитися на «сталевого дикобраза».