Зеленський зробив важливу заяву щодо вступу України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Після саміту Коаліції охочих, який відбувся 4 вересня в Парижі, членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

Він наголосив, що членство в ЄС — це «обов’язкові економічні, політичні і геополітичні гарантії безпеки» для України.

«У нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт», — сказав президент України.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський також зазначив, що під час саміту Коаліції охочих було досягнуто розуміння основи для реальних гарантій безпеки, які почнуть діяти уже зараз, в умовах війни. Йдеться про підтримання української армії зброєю та фінансуванням.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після саміту Коаліції охочих у Парижі назвав спроможність української армії стримувати російську агресію — найбільш важливою гарантією безпеки для України.

Президентка Єврокомісії Уосула фон дер Ляєн заявила про нову еру безпеки, в якій Україна повинна перетворитися на «сталевого дикобраза».